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После тихой роскоши: 7 трендов, которые определят весну 2027

После тихой роскоши: 7 трендов, которые определят весну 2027

Мини-юбки, огромные манжеты, бахрома, шарфы вместо ремней и принты без тормозов. Antenna Daily и Дарья Векслер проанализировали главные тенденции New York Fashion Week SS 2027.

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