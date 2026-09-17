После тихой роскоши: 7 трендов, которые определят весну 2027

Мини-юбки, огромные манжеты, бахрома, шарфы вместо ремней и принты без тормозов. Antenna Daily и Дарья Векслер проанализировали главные тенденции New York Fashion Week SS 2027.
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