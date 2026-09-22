«Лаборатория безопасности» в Бельской СОШ: школьники учились правилам дорожного движения в интерактивном формате

«Лаборатория безопасности» провела интерактивные занятия по ПДД в Бельской СОШ. 16 сентября 2026 года МОУ «Бельская СОШ» Бельского муниципального округа стала площадкой мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».
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