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    У каждого чиновника со сволочным решением есть свое высокое начальство. Вот его и дернуть.Друг Зеленского г...

Друг Зеленского гражданство России получил, а герой СВО - нет. Россия, что происходит?

Друг Зеленского гражданство России получил, а герой СВО - нет. Россия, что происходит?

Царьград ФОТО: Aleksandr Gusev/Globallookpress Друг Владимира Зеленского гражданство России получил, а герой СВО, пожертвовавший своим здоровьем, - до сих пор нет.

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Комментарии
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Владимир Негода
надо Русским бойкотировать  концерты пархатых !
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1 час.
Иринушка
А конкретно кто разрешил гражданство этой хохляцкой погани . ? Полное ФИО и спрос его руководства. Аналогично по тем, кто отказывает героям. А не просто ах страна неправильно решила......
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21 мин.
И
Иринушка
У каждого чиновника со сволочным решением есть свое высокое начальство. Вот его и дернуть.
Ответить
20 мин.
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