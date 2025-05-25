Царьград ФОТО: Aleksandr Gusev/Globallookpress Друг Владимира Зеленского гражданство России получил, а герой СВО, пожертвовавший своим здоровьем, - до сих пор нет.
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