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«Все подвержены страстям»: Тройник о расставании с Пересильд, мести и правде

«Все подвержены страстям»: Тройник о расставании с Пересильд, мести и правде

«Правда всегда торжествует, пусть даже спустя время» — это слова знаменитого драматурга Александра Володина, которые не раз вспоминает актер театра и кино Михаил Тройник, говоря о разрыве отношений с заслуженной артисткой России Юлией Пересильд.

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