Метеозависимых калужан предупредили о магнитной буре

Вспышка на солнце, которая была накануне, затронет магнитную сферу нашей Земли, в связи с чем жителей региона предупредили о возможном ухудшении самочувствияВспышка на солнце, которая была накануне, затронет магнитную сферу нашей Земли, в связи с чем жителей региона предупредили о возможном ухудшении самочувствия.