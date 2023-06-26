В Ивановской области число участников губернаторских выборов выросло до пяти

В предвыборную гонку вступают коммунисты, справедливороссы и либерал-демократы.В минувшие выходные состоялись конференции ивановских региональных отделений партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и «Коммунисты России».
В предвыборную гонку вступают коммунисты, справедливороссы и либерал-демократы.В минувшие выходные состоялись конференции ивановских региональных отделений партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и «Коммунисты России».
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