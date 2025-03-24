Лавров озадачил политические круги созданием единой для всей Евразии организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в контексте возведения архитектуры многополярного мира заявил о необходимости создания единой структуры евразийского региона, которой в настоящее время не существует.
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