Выборы в парламент Армении пройдут 20 июня

Внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня в Армении. Решение провести их было принято тремя парламентскими фракциями после длительного политического кризиса, обусловленного результатами военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
Внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня в Армении. Решение провести их было принято тремя парламентскими фракциями после длительного политического кризиса, обусловленного результатами военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
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