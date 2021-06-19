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Выборы в парламент Армении пройдут 20 июня

Выборы в парламент Армении пройдут 20 июня

Внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня в Армении. Решение провести их было принято тремя парламентскими фракциями после длительного политического кризиса, обусловленного результатами военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

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