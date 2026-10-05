Россиянам рассказали о возросшем риске мошенничества с налоговыми уведомлениями

В России мошенники снова начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщил ТАСС архитектор информационной безопасности UserGate Factor Дмитрий Овчинников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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