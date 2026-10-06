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Слон: «Я выбираю Роналду, хотя считаю Месси более выдающимся игроком. Лео – бог, а Криш сделал себя богом»

Президент медиафутбольного клуба Prime Squad Владислав «Слон» Ослоновский высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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