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С первого января у Apple будет новый финансовый директор Занимавший пост финан...

С первого января у Apple будет новый финансовый директор Занимавший пост финан...

С первого января у Apple будет новый финансовый директорЗанимавший пост финансового директора Apple с 2014 года Лука Маэстри (Luca Maestri), как сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании, с первого января уступит место преемнику Кевану Пареху (Kevan Parekh), который готовился к этому шагу на протяжении некоторого времени.

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