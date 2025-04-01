Ей управляла администрация бывшего президента США Джо Байдена Британский аналитик Александр Меркурис уверен, что конфликт на Украине стал по-настоящему коалиционным, а за спиной Киева действует несколько западных государств.
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