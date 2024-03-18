Xiaomi расширяет ассортимент продуктов для умного дома в Европе

Xiaomi расширит ассортимент продуктов для умного дома в Европе, выпустив Smart Camera C500 Pro. Эта поворотная камера будет доступна в таких странах, как Франция, Испания, Германия, Италия и Великобритания.
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