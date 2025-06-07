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Росгвардия вооружит охранников пулемётами для защиты гособъектов России

Росгвардия вооружит охранников пулемётами для защиты гособъектов России

Росгвардия обновила приказ об оснащении охраны государственных объектов в России. Теперь в арсенале сотрудников появятся пулемёты.

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