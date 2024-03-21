Британцы "слили" тайный приказ Макрона. Француз спёкся, не дойдя до русских границ?

Евгений МакЛауд

ну а чо, французский пидарок порычит, расейские пидорки испугаются и всё будет как хочет жидоанглосакс.. наебулина доллар по 300 рублей сдлеает во имя спасения финансовой системы США, силуанов с новой приватизацией подсуетится, ВПК побанкротят и разорят и всё путём, ах да, путин новый орденок на грудку повесит, за заслуги перед пендосией.