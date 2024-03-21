Когда все идет плохо и сделать ничего не получается, нужно хотя бы громко заявить о своем несогласии.
Британцы "слили" тайный приказ Макрона. Француз спёкся, не дойдя до русских границ?
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Владимир Соловьев
"чтобы это пугало Кремль". Кукареканием пугать Кремль?!
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15 час.
Евгений МакЛауд
ну а чо, французский пидарок порычит, расейские пидорки испугаются и всё будет как хочет жидоанглосакс.. наебулина доллар по 300 рублей сдлеает во имя спасения финансовой системы США, силуанов с новой приватизацией подсуетится, ВПК побанкротят и разорят и всё путём, ах да, путин новый орденок на грудку повесит, за заслуги перед пендосией.
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13 час.
Т
Татьяна
Макрону надо сказать спасибо, хотя бы за то, что озвучивает грядущие планы НАТО. Нужно "держать ухо востро", чтобы не наступить на грабли, под названьем - новые минские соглашения...
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10 час.
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