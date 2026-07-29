Стало известно, как прошло очередное заседание по делу Блиновской

Защита настаивала на смягчении отдельных мер и приобщении новых материалов Суд отклонил кассационные жалобы и оставил в силе приговор в отношении блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, сообщает "Абзац".
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