Стало известно, как прошло очередное заседание по делу Блиновской

Защита настаивала на смягчении отдельных мер и приобщении новых материалов Суд отклонил кассационные жалобы и оставил в силе приговор в отношении блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, сообщает "Абзац".