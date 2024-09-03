За неделю в калужане нарушили ПДД более 67 тысяч раз

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Калужской области, с 23 по 29 августа на камеры фотовидеофиксации в нашем регионе попало 67 195 случаев нарушения ПДДКак сообщает Центр безопасности дорожного движения Калужской области, с 23 по 29 августа на камеры фотовидеофиксации в нашем регионе попало 67 195 случаев нарушения ПДД.