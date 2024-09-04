Выставка в Архангельске расскажет о взаимодействии науки и религии

В Архангельской областной клинической больнице открылась выставка «Наука и религия»Как сообщает пресс-служба учреждения, временная выставка открылась в переходе в хирургический корпус и была посвящена Луке Войно-Ясенецкому — российскому и советскому религиозному деятелю, врачу-хирургу, учёному и духовному писателю, автору трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.