Выставка в Архангельске расскажет о взаимодействии науки и религии

В Архангельской областной клинической больнице открылась выставка «Наука и религия»Как сообщает пресс-служба учреждения, временная выставка открылась в переходе в хирургический корпус и была посвящена Луке Войно-Ясенецкому — российскому и советскому религиозному деятелю, врачу-хирургу, учёному и духовному писателю, автору трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.
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