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Царьград

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Средняя зарплата во Владимирской области выросла до 82,6 тыс. рублей

Средняя зарплата во Владимирской области выросла до 82,6 тыс. рублей

Росстат представил данные о социально-экономическом положении субъектов федерации. Согласно опубликованной информации, средняя начисленная заработная плата во Владимирской области по итогам мая достигла 82 655 рублей.

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