В России предлагают разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить заведениям общественного питания продавать алкоголь навынос, сообщает РБК.