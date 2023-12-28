В России предлагают разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить заведениям общественного питания продавать алкоголь навынос, сообщает РБК.
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