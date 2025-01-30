Что предпочитают в отпуске россияне в зависимости от их профессий

Шопинг выбирают работники маркетинга, консалтинга, рекламы, а для врачей важна смена обстановки и климата Сервис путешествий «Туту» провел исследование, выяснив предпочтения россиян разных профессий в отношении отдыха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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