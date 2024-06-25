Бобровский, Куликов и Тарасенко выиграли Кубок Стэнли в составе "Флориды"

Российские хоккеисты Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко стали обладателями Кубка Стэнли – 2024 в составе клуба "Флорида Пантерз", который в решающей седьмой встрече финальной серии на своем льду одолел "Эдмонтон Ойлерз".
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