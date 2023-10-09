Ну вот уже и Иран обвинили в палестинских событиях – к войне?

Виноват Иран, поэтому пора бомбить его нефтеперерабатывающие заводы, считают в СШАThe Wall Street Journal сообщает, что Корпус стражей исламской революции дал окончательное разрешение представителям ХАМАС на проведение операции в понедельник в Бейруте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии