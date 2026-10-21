Плававшая на пляже в Южной Африке женщина погибла в результате нападения акулы. Около 7 утра по местному времени полицейские были вызваны на пляж Ориент в городе Кугомпо, где и обнаружили тело женщины, сообщили в полиции.
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