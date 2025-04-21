Археологи исследовали выкопанные бульдозером в Енисейске «стрелы Чингисхана»

Политика как она есть

Разбирая коллекции музея-заповедника в Енисейске Красноярского края, археологи Сибирского федерального университета идентифицировали предметы эпохи Чингисхана, выкопанные бульдозером более полувека назад и с тех пор пылившиеся в запасниках.