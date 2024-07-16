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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В сети появился отрывок новой программы Евгения Семененко. В концовке он закрывает лицо капюшоном

На видео фигурист исполняет несколько вращений, а в конце закрывает лицо капюшоном. В прошедшем сезоне Семененко стал победителем чемпионата России и Спартакиады.

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