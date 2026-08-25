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ВК Пресс

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Так вот кто прилетел в Москву на военном Боинге из Америки! Интрига дня раскрывается

Так вот кто прилетел в Москву на военном Боинге из Америки! Интрига дня раскрывается

Утром обсуждалось прибытие в столицу России американского военно-транспортного самолета Боинг С-17 - он вылетел с авиабазы Эндрюс и 23 августа приземлялся в Риге.

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