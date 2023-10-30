Пора выдыхать: карта Таро недели подскажет, что ждет нас с 30 октября по 5 ноября Ирэн ОрлонскаяКаждый понедельник мы, готовясь к новой неделе, стремимся найти некий проводник, который поможет нам разгадать тайны будущего.