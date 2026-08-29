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Спаллетти про 2:0 с «Пармой»: «Ювентус» не был достаточно точен, чтобы нанести более сокрушительный удар, но моментов было много. Если не забиваешь, все может пойти наперекосяк»

Лучано Спаллетти прокомментировал победу «Ювентуса» над «Пармой» (2:0) во 2-м туре Серии А. «Мы недостаточно хорошо использовали пространство, устраивали путаницу, не хватало ударов головой.

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