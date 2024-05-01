Небензя выступил за международное расследование по факту массовых захоронений в Газе

Необходимо провести международное расследование и добиться привлечения виновных к ответственности по факту обнаружения массовых захоронений в секторе Газа, заявил 1 мая в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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