Небензя выступил за международное расследование по факту массовых захоронений в Газе

Необходимо провести международное расследование и добиться привлечения виновных к ответственности по факту обнаружения массовых захоронений в секторе Газа, заявил 1 мая в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.