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Новости для Фанов

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Три месяца в урагане: история Ирины Печерниковой и Владимира Высоцкого

Три месяца в урагане: история Ирины Печерниковой и Владимира Высоцкого

Память устроена странно: иногда самые короткие эпизоды жизни оставляют самый глубокий след. Год назад я уже обращался к фрагменту воспоминаний Ирины Печерниковой, а теперь, накануне памятной даты, снова возвращаюсь к этой истории.

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