Когда люди начали строить дома с углами? Находка, перевернувшая историю архитектуры

Представьте себе картину: заря человеческой цивилизации, первые ростки оседлости. Какие образы возникают в голове? Круглые хижины, может, полуземлянки, словом, что-то плавное, обтекаемое, без острых граней.
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