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Народные приметы на 8 сентября 2026 года: по рябине узнавали, какой будет зима

Народные приметы на 8 сентября 2026 года: по рябине узнавали, какой будет зима

По народному календарю 8 сентября 2026 года отмечают Наталью Овсяницу и Адриана Осеннего. День связывали с уборкой овса, первыми признаками осени и наблюдениями за природой.

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