Samsung переведет разговор на лету. Течения

Samsung представит функцию живого перевода с помощью искусственного интеллекта в серии Galaxy S24Компания Samsung намерена совершить рывок в юзабилити своих смартфонов, представив передовую модель генеративного искусственного интеллекта Gauss AI, интегрированную в готовящуюся к выпуску серию Galaxy S24.
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