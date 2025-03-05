Политика как он...
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Политика как она есть

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Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай в текущем году увеличит свой военный бюджет на 7,2%. Об этом говорится в проекте, представленном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей «Расходы на национальную оборону составят 1784,665 миллиарда юаней (около $245,5 млрд)», — указано в документе.

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