Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай в текущем году увеличит свой военный бюджет на 7,2%. Об этом говорится в проекте, представленном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей «Расходы на национальную оборону составят 1784,665 миллиарда юаней (около $245,5 млрд)», — указано в документе.