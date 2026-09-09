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Царьград

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Жительница Кирова перевела 271 тыс. рублей мошеннику из Telegram

Жительница Кирова перевела 271 тыс. рублей мошеннику из Telegram

Пожилая жительница Кирова на протяжении 3,5 лет обманывалась мошенником, представлявшимся британским офицером Дональдом Хауэлом.

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