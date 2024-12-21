Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Любопытно периодически почитать Михаила Николаевича Задорнова.
"Для них опасно, если русские узнают правду". Михаил Задорнов об истории нашего народа и перспективах
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александр априщенко
Подобное рассуждения умного человека, не плохо будет и в учебники школьные поместить....)))
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12 час.
Игорь Кузнецов
Я согласен с теми, кто придерживается того, что в течение своей жизни Задорнов менял убеждения. В его творчестве могут найти созвучные своим настроениям мысли люди совершенно разных политических взглядов. Оба деда Задорнова были репрессированы, дед по отцу простой ветеринар получил десять лет «за порчу скота» и умер в лагере, дед по матери три года за социальное происхождение. Б. Ельцина и его "разгон" Съезда народных депутатов России поддержал полностью, впрочем, впоследствии признал это ошибкой. В 95-ом он голосовал за Демократический выбор России, участвовал в предвыборных роликах ДВР, заявляя о своей поддержке Гайдара. ...
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6 час.
М
ММ
Михаил Задорнов поздравлял советский еще народ с Новым годом 31 декабря 1991 года на смене эпох. Когда Горбачева уже не было, а Ельцина еще.
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30 мин.
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