"Для них опасно, если русские узнают правду". Михаил Задорнов об истории нашего народа и перспективах

Игорь Кузнецов

Я согласен с теми, кто придерживается того, что в течение своей жизни Задорнов менял убеждения. В его творчестве могут найти созвучные своим настроениям мысли люди совершенно разных политических взглядов. Оба деда Задорнова были репрессированы, дед по отцу простой ветеринар получил десять лет «за порчу скота» и умер в лагере, дед по матери три года за социальное происхождение. Б. Ельцина и его "разгон" Съезда народных депутатов России поддержал полностью, впрочем, впоследствии признал это ошибкой. В 95-ом он голосовал за Демократический выбор России, участвовал в предвыборных роликах ДВР, заявляя о своей поддержке Гайдара. ...