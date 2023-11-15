Солдат ВСУ отказался от обмена пленными и остался в России

Global Look Press/Sgt. 1st Class Zach Sheely/Keystone Press Agency Украинский военнопленный, солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка решил отказаться от включения в списки на обмен пленными и остаться в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии