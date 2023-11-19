“Спящий режим” на ноутбуке может сократить срок службы батареи и жесткого диска

Как отмечают эксперты, полное выключение означает остановку всех процессов устройства, перевод в “спящий режим” поддерживает работу приложений, а режим гибернации сохраняет и заряд батареи, и проводимую компьютером работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии