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Авто - Мото - Новости

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Лучший автомобиль для путешествий станет звездой Московского Автошоу 2026

Лучший автомобиль для путешествий станет звездой Московского Автошоу 2026

С 13 по 15 ноября 2026 года в КВЦ «Патриот Экспо» пройдет Московское Автошоу. На три дня выставочный комплекс станет центром автомобильной культуры, где отечественные и зарубежные компании представят долгожданные новинки.

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