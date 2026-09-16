Лучший автомобиль для путешествий станет звездой Московского Автошоу 2026

С 13 по 15 ноября 2026 года в КВЦ «Патриот Экспо» пройдет Московское Автошоу. На три дня выставочный комплекс станет центром автомобильной культуры, где отечественные и зарубежные компании представят долгожданные новинки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
- ДР Автоэксперт Хайце...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым