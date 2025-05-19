Стубб убеждал Трампа, что Россия больше не великая держава

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом пытался ему доказать, что Россия больше не является великой державой, "по крайней мере, в экономическом плане".
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