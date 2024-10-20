«Ошибочная» политика ЦБ лишает российскую экономику суверенитета: есть ли выход?

На что похожа российская экономика сегодня? Вопрос непростой, потому что в очередной раз экономика нашей страны находится в процессе трансформации и выработки тех механизмов, которые помогут ей обрести суверенитет.
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