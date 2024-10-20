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«Ошибочная» политика ЦБ лишает российскую экономику суверенитета: есть ли выход?

«Ошибочная» политика ЦБ лишает российскую экономику суверенитета: есть ли выход?

На что похожа российская экономика сегодня? Вопрос непростой, потому что в очередной раз экономика нашей страны находится в процессе трансформации и выработки тех механизмов, которые помогут ей обрести суверенитет.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Ошибочная политика, не смешите господа, отсутствие политической воли и знаний, которые помогают в трудные дни. Зачем напрягаться у нас и так все хорошо. Ждуны которые сегодня плохо спят и ждут смены руководства страны...
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