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Царьград

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Нижегородских владельцев гостевых домов обяжут ставить счётчики

Нижегородских владельцев гостевых домов обяжут ставить счётчики

Проект постановления, который обяжет собственников гостевых домов устанавливать индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов, разработало Министерство туризма и промыслов Нижегородской области.

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