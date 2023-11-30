Японский способ зашить порвавшуюся одежду: даже с лупой порванного места не найти. Видео

Японские мастера швейного искусства в совершенстве овладели навыками восстановления старых вещей. В видеоролике показано, как одна из мастериц искусно латает порванный участок одежды так, что потом трудно даже заметить наличие швов.
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