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TRENDYMEN

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Японский способ зашить порвавшуюся одежду: даже с лупой порванного места не найти. Видео

Японский способ зашить порвавшуюся одежду: даже с лупой порванного места не найти. Видео

Японские мастера швейного искусства в совершенстве овладели навыками восстановления старых вещей. В видеоролике показано, как одна из мастериц искусно латает порванный участок одежды так, что потом трудно даже заметить наличие швов.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Помню в Союзе,этот метод назывался художественной штопкой и делалось это в каждом Ателье Мод👍
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17 час.
Evgenija Palette
Прямо ХИРУРГИ...
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17 час.
Сэм Самуилович
Некоторые, всё ещё, оргазмируют на всё иностранное. При этом, не ценят того, что могла сделать любая женщина в СССР
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15 час.

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