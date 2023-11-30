Японский способ зашить порвавшуюся одежду: даже с лупой порванного места не найти. Видео

Помню в Союзе,этот метод назывался художественной штопкой и делалось это в каждом Ателье Мод👍

Сэм Самуилович

Некоторые, всё ещё, оргазмируют на всё иностранное. При этом, не ценят того, что могла сделать любая женщина в СССР