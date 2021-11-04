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У кого тут краповый берет. Как символ мужества и чести попал в скандальный переплёт.

У кого тут краповый берет. Как символ мужества и чести попал в скандальный переплёт.

Скандал во время сдачи экзамена на присвоение крапового берета в Ставропольском крае потряс многих. Росгвардейцы из Чечни сначала мухлевали на дистанции, облегчая своим соплеменникам прохождение испытания, а потом устроили драку с инструкторами.

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