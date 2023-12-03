Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кот Рыжый
    Здравомысляще рассудили казахи! Уважуха им!Клеветникам приго...
  • Регина Толстоброва
    А нам  и не нужна рыночная экономика. И доллар тоже не нужен. Правильно, что начали печатать деньги.«Обойдемся без ва...
  • Сергей Потемкин
    Хуйню ведь сказал. Не подумал. Это такого ты мнения о стране, где живешь ? Хотя хохлку положено  так пиздеть.... Я сп...В 2025 году в Рос...

Украина "мобилизует" кошек для отправки в зону боев

Украина "мобилизует" кошек для отправки в зону боев

Военнослужащие ВСУ начали привлекать к военной службе животных, пишут местные СМИ. Согласно публикациям, речь идет не только о служебных собаках, но и о кошках, которых используют для борьбы с грызунами на позициях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх