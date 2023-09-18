Президент УЕФА о том, что «Газпром» спонсирует «Црвену Звезду»: «Европа тоже не чемпион мира по правам человека. Больше всего кричат те, кто до сих пор покупает у них газ»

Вскоре после начала событий на Украине УЕФА расторг спонсорский контракт с «Газпромом». Несмотря на это, российская компания остается титульным спонсором «Црвены Звезды», которая завтра стартует в Лиге чемпионов матчем против «Манчестер Сити».