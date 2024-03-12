Мужчина проколол ногу приемному сыну строительным степлером

ВУ

Владимир Уфимцев

Я все понимаю, приемные семьи - дело хорошее, в них детям гораздо лучше, чем в детских домах. Но это еще и страшный соблазн - там крутятся огромные деньги, и сфера эта... ну очччень "закрытая". Чужие там не ходят... Вопрос: кто проверяет всех эти "кандидатов в родители" - их психологическую устойчивость, талант воспитателей, терпимость и просто, порядочность? Неужто - сами ... для себя?