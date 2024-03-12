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Мужчина проколол ногу приемному сыну строительным степлером

Мужчина проколол ногу приемному сыну строительным степлером

В Ульяновской области из семьи изъяли приемных детей после конфликта, в котором один из них пострадал от рук главы семейства.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Я все понимаю, приемные семьи - дело хорошее, в них детям гораздо лучше, чем в детских домах. Но это еще и страшный соблазн - там крутятся огромные деньги, и сфера эта... ну очччень &quot;закрытая&quot;. Чужие там не ходят... Вопрос: кто проверяет всех эти &quot;кандидатов в родители&quot; - их психологическую устойчивость, талант воспитателей, терпимость и просто, порядочность? Неужто - сами ... для себя?
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