В Ульяновской области из семьи изъяли приемных детей после конфликта, в котором один из них пострадал от рук главы семейства.
Мужчина проколол ногу приемному сыну строительным степлером
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Я все понимаю, приемные семьи - дело хорошее, в них детям гораздо лучше, чем в детских домах. Но это еще и страшный соблазн - там крутятся огромные деньги, и сфера эта... ну очччень "закрытая". Чужие там не ходят... Вопрос: кто проверяет всех эти "кандидатов в родители" - их психологическую устойчивость, талант воспитателей, терпимость и просто, порядочность? Неужто - сами ... для себя?
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