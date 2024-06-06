Самый короткий путь в студенты

Победители и призёры олимпиады школьников рассказали, как к ней готовились Одни выпускники сдают экзамены, чтобы с итоговыми баллами поступать в вуз, а другие уже поступили! Это победители и призёры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).