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Регионы России

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Суд в Туве назначил наказание мужчине за избиение детей в лагере «Орленок»

Суд в Туве назначил наказание мужчине за избиение детей в лагере «Орленок»

Инцидент произошёл ночью 21 июня 2026 года: пьяный мужчина проник на территорию лагеря, где избил не менее 14 детей и повредил мебель.

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